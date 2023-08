Traguardo importante per Orazio Passarelli che oggi spegne 50 candeline. A lui sono giunti auguri speciali.

“L’età non si misura in anni ma per te mezzo secolo di forti emozioni, sii sempre te stesso.

Tantissimi auguri da chi ti ama Maria, Gabriele e Francesca.”

Le felicitazioni anche da parte della redazione de Il Quotidiano del Molise.