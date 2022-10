Mezzo pesante in avaria sulla Trignina, lunghe code e traffico in tilt

Un tir è andato in avaria questa mattina, venerdì 7 ottobre, lungo la Strada Statale 650, precisamente al chilometro 20+200, nei pressi del viadotto Fossato. In un primo momento quel tratto della Trignina è stato chiuso al traffico con deviazione in loco per permettere il traino del mezzo pesante che era rimasto bloccato sul viadotto. Presumibile un’avaria ha mandato il mezzo in panne. Successivamente è stato istituito il senso unico alternato, ma comunque si è registrato un traffico notevole sull’arteria stradale. Lunghe code sul quel tratto di Tragnina, nonostante gli sforzi degli operatori per liberare la carreggiata il prima possibile.

Sul posto la Polstrada di Isernia, i Vigili del Fuoco di Isernia e personale Anas.