Un vero e proprio “effetto domino” quello causato da un mezzo compattatore questa mattina intorno alle 12 in piazza Venezia a Campobasso.

Il pesante mezzo di servizio, per cause ancora al vaglio degli uomini della vicinissima sezione di Polizia Municipale, ha urtato ben quattro autovetture in sosta causando notevoli danni alle carrozzerie. Per fortuna all’interno degli abitacoli in quel momento non vi era nessuno.