Mezzo chilo di droga nel portellone della macchina, due arresti

I finanzieri dei Baschi Verdi della compagnia della Guardia di Finanza di Campobasso hanno ancora colto in flagranza di reato ed arrestato due soggetti, italiani, per detenzione di sostanze stupefacenti. Più in particolare nel corso del controllo economico del territorio e repressione dei traffici illeciti, sono stati sequestrati mezzo chilo di droga, tra hashish e cocaina, abilmente nascosta nel rivestimento interno del portellone posteriore della vettura che è stata sottoposta a controllo. La perquisizione a casa ha permesso di scoprire materiale per il taglio e il confezionamento dello stupefacente. I due sono stati tratti in arresto. “L’attività di contrasto – si legge in una nota della Finanza – continua incessante e si inserisce nell’ambito dei servizi di controllo delle misure in materia di rischio epidemiologico da Covid. Il contrasto ai traffici illeciti e i conseguenti risvolti economico finanziari, anche attraverso il sequestro dei proventi illeciti maturati in capo a chi pone in essere comportamenti illegali, si conferma l’obiettivo della mission istituzionale della Guardia di Finanza”.