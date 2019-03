Mezzi di guerra e uniformi dell’epoca, suggestivo tour della memoria in provincia di Isernia

Le immagini Indietro 1 di 20 Avanti

“Tour della memoria”, questo il titolo della tre giorni organizzata dall’associazione Winterline di Venafrana e che mira a far riscoprire i luoghi teatro di epiche battaglie durante la seconda guerra mondiale. L’iniziativa si è aperta ieri con un documento inedito sul bombardamento presentato nel corso di un interessante convegno. Questa mattina, invece, raduno dei mezzi della seconda guerra mondiale in piazza Porta Nuova, con figuranti vestiti con le uniformi dell’epoca – sia tedesche che degli alleati -per rievocare quei tragici momenti. Circa una decina i veicoli che sono partiti da Venafro per raggiungere prima Roccaravindola e poi Scapoli, dove passava la famigerata linea Gustav. I partecipanti e gli appassionati sono giunti da tutta Italia per rivivere delle giornate all’insegna della storia bellica. Non poteva mancare la mitica Wyllis, la jeep simbolo del secondo conflitto mondiale. Domani si bissa con le visite guidate al museo Winterline di Venafro e al Castello Pandone. Subito dopo la colonna ripartirà verso Conca Casale. Ideatore della manifestazione Luciano Bucci, presidente di Winterline e sindaco di Conca Casale che nell’intervista ha illustrato i dettagli dell’evento.