Mezza maratona “Provincia di Isernia-Città di Venafro”, il castello Pandone protagonista sulle medaglie

Una mezza maratona titolata “Provincia di Isernia – Città di Venafro” per il proprio visual marketing non poteva che scegliere i simboli delle due città: la Fontana Fraterna per Isernia e il castello Pandone per Venafro; i due monumenti campeggiano sui manifesti e sulle locandine dell’evento. Inoltre, il castello, che fu di Enrico Pandone e che al suo interno custodisce affrescati, a grandezza naturale, i cavalli tanto amati dal conte, sarà riproposto sulla medaglia che verrà consegnata agli atleti all’arrivo. Un oggetto particolare, un omaggio alla città per rimarcare il perfetto connubio tra sport e promozione territoriale.

Promozione territoriale che troverà il suo apice nei premi grazie allo sponsor Olio Carcillo: d’altronde per Venafro – Città dell’Olio quale riconoscimento più emblematico per i vincitori del prezioso frutto dell’olivo già decantato da Tito Livio?

Intanto, sempre sul fronte delle sponsorizzazioni, nelle ultime settimane, altre aziende hanno deciso di fornire il loro supporto e dunque di legare il proprio brand alla manifestazione organizzata dalla NAI e dalla Faga Gioielli Atletica Venafro; per questa seconda edizione, le due società potranno contare anche sulla collaborazione della FA Multiservice, della Colacem e tra i fornitori fanno il loro ingresso La Molisana e Acqua Sorgesana – Gruppo Lete.

Per il design della maglietta tecnica celebrativa dell’evento, che tutti gli iscritti troveranno nel proprio pacco gara, si è scelto un semplice richiamo al tricolore a ricordare che si tratta di una gara nazionale Bronze.

Per quanto riguarda le iscrizioni sono previsti due diversi step: per le adesioni che arriveranno entro il 25 febbraio è previsto un costo di € 20,00, mentre per quelle successive (fino al 7 marzo) scatta un sovrapprezzo che porterà il costo a 25 euro. A un mese dallo start, fissato alle ore 9:30 del 12 marzo, i preparativi sono decisamente a buon punto.