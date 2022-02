Mezza Maratona di Venafro. ll Molise torna a correre

Si è svolto oggi, domenica 13 febbraio, il 1° Trofeo Provincia di Isernia – Città di Venafro, una mezza maratona di km 21,097, su un percorso omologato FIDAL a “dislivello 0″.La manifestazione di atletica leggere di corsa su strada, inserita nel Calendario Nazionale FIDAL, è stata organizzata dall’ASD Nuova Atletica Isernia, in collaborazione con l’ASD Atletica Venafro, il Comune di Venafro e la Provincia di Isernia, nel rispetto dei protocolli attivati per l’emergenza pandemica.Numerosi gli atleti presenti alla partenza, ben 539 e 104 squadre, molti provenienti da altre regioni.Nella classifica generale, ritroviamo nella top 5 femminile le molisane Antonella Ciaramella e Anna Bornaschella, entrambe dell’ASD Atletica Venafro, giunte rispettivamente 2^ e 3^.Fra le varie Società molisane, anche 9 iscritti dell’Atletica Molise Amatori. Miglior tempo per Cristiano Carlozzi, che ha concluso la gara in 1h 37′ 02″. Sul podio della categoria SM65, Michele Libertone, giunto 3°, con 1h 40′ 08”. Han ben figurato anche Matteo Valente, Enzo di Blasio, Enrico Patete, Pasqualino Pietrarca, Annunzio di Gioia, Mario Presutti e Nicola Iademarco.Un ringraziamento a tutti gli atleti per la cospicua partecipazione degli iscritti della Società da parte del presidente dell’AMA Franco Pietrunti, che confida in una ripresa a pieno regime di tali manifestazioni sportive nella nostra Regione.