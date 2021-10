Mezza Maratona di Pescara, presenti anche sei iscritti all’Atletica Molise Amatori

Domenica 3 ottobre si è svolta la 20^ edizione della Mezza Maratona di Pescara d’Annunziana, su un circuito cittadino pianeggiante e interamente chiuso al traffico, articolato in un giro di 21.097 m.Presenti nella cittadina abruzzese, fra gli oltre 1.400 atleti, anche sei iscritti all’Atletica Molise Amatori.Miglior tempo per Michele Libertone, che ha tagliato il traguardo dopo 1h 46′ e 40″, piazzandosi 6° nella sua categoria SM 60. Hanno concluso la gara egregiamente anche Paolo Barone, Bernardo Cosimi, Sergio Di Nonno, Nicola Iademarco e Pasquale Di Fabio.Nella stessa giornata, ma in Toscana, un’altro atleta dell’AMA, Enrico Patete, reduce da precedenti maratone, fra cui l’ultima a Berlino, è stato presente alla Maratona dell’Isola d’Elba, dove è giunto dopo 4h 16′ 10″, conquistando il 1° posto nella classifica della sua categoria SM 55. Un plauso da parte del Presidente Franco Pietrunti, che ringrazia tutti i partecipanti, confidando in una sempre maggiore presenza degli iscritti alla Società AMA per le prossime gare.Grazie e Cordiali saluti.

