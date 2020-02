Mezza città senza Internet, cittadini infuriati

CAMPOBASSO. Mezza città è ancora senza linea Internet, sia Adsl sia fibra, da diverse ore. Molti cittadini, letteralmente imbufaliti, hanno denunciato il disservizio alla nostra redazione, in particolare nelle zone di via Mazzini, via San Lorenzo, via San Giovanni colpendo diversi uffici, negozi e attività di ogni genere, e anche in via IV novembre, dove ha sede l’edificio che ospita il Consiglio regionale che ha avuto i medesimi disagi. I controlli in corso hanno escluso che il disservizio possa essere stato originato dai lavori di posa in opera della fibra ultraveloce che si stanno eseguendo in diverse parti della città da parte della ditta Open Fiber, per cui il problema potrebbe invece derivare da qualche centralina.