Mette in vendita un gommone, intasca la caparra e sparisce: denunciato truffatore molisano

L’uomo è stato incastrato dalla polizia postale dopo la segnalazione della vittima

Truffa on line scoperta dagli agenti della polizia postale: vittima un 38enne ferrarese. L’uomo su un sito di compravendita on line aveva notato in vendita un gommone al prezzo di 5mila euro. Il 38enne, interessato all’acquisto, ha contattato il venditore e ha trovato l’accordo. Il venditore gli ha chiesto però il versamento della caparra di 500 euro. Somma che l’ignara vittima ha prontamente versato sulla sua carta prepagata. Il venditore, che poi si è rivelato un truffatore, una volta intascata la somma si è reso irreperibile: ha disattivato il suo profilo e l’utenza telefonica. Immediatamente il 38enne ferrarese si è rivolto alla polizia postale. Gli agenti, dopo aver effettuato tutte le verifiche del caso, sono risalite all’identità del truffatore, un 49enne molisano già noto alle forze dell’ordine per precedenti simili: per quest’ultimo è così scattata la denuncia per truffa.