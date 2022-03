Il Consiglio Direttivo del Comitato Provinciale dell’Associazione Nazionale Stelle, Palme e Collari d’Oro al Merito del Coni e del Cip di Campobasso, nell’incontro di programmazione tenutosi nello scorso mese di gennaio per definire le attività del 2022 ha inserito negli eventi da realizzare l’incontro tecnico- formativo “Metodologie a confronto nelle attività motorie e sportive in età giovanile”.

L’evento, grazie all’interessamento del Consigliere nazionale, prof. Franco Palladino, ha trovato “cittadinanza” all’interno del macro progetto nazionale “Sport e Giovani”, individuato dal Consiglio Nazionale ANSMeS.

Il Molise, con il proprio progetto, fa da capofila per tutti gli altri progetti che verranno realizzati sul territorio nazionale. Un bel riconoscimento per la struttura regionale dell’ANSMES presieduta dal Presidente Michele Falcione. L’incontro metodologico-formativo si terrà a Campobasso, mercoledì 23 marzo p.v., presso la palestra dell’IPIA “Montini”, Istituto Superiore grazie alla disponibilità del Dirigente il Prof. Umberto di Lallo che con entusiasmo ha aderito al progetto.

Il CIP, il CONI Molise, Sport e Salute e l’Ufficio Scolastico Regionale Molise, con le loro strutture regionali hanno raccolto l’invito del Direttivo Provinciale veicolando il progetto ai loro Tecnici, alle Società e ai Docenti delle Scuole.

Nel corso delle relazioni e dei momenti tecnici-dimostrativi svolti da Umberto Anzini, Siro D’Alessandro e Sergio Genovese verranno analizzate ed evidenziate le caratteristiche dell’Atletica Leggera, del Calcio e della Pallacanestro.

Attraverso un trasversale confronto metodologico saranno evidenziate le caratteristiche e gli aspetti tecnici comuni alle tre discipline, necessari per una corretta e completa formazione psico-fisica e tecnica dei giovani atleti che li praticano. L’evento vuole essere anche un’occasione, per quanti vorranno partecipare, per confrontare, attraverso uno scambio culturale e pratico, le proprie conoscenze tecniche e metodologiche.