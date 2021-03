Meteorite caduto il 15 marzo, scienziati della rete Prisma a Sant’Agapito

Scienziati della Rete Prima la prossima settimana saranno a Sant’Agapito. Sono convinti che il meteorite sia caduto tra lcalità Temennotte e la motorizzazione. Avvieranno delle ricerche nei campi. Il sindaco: se noterete presenze “insolite” potete stare tranquilli. La sera del 15 marzo può esserci stata la caduta di un meteorite in Molise, nei pressi della località di Temennotte, nel comune di Sant’Agapito in provincia di Isernia. I dati presi in considerazione dagli esperti di Prisma (progetto coordinato dall’Istituto Nazionale di Astrofisica e sostenuto da Fondazione CRTOpens in a new window) per la triangolazione sono quelli ottenuti dalla camera Prisma di Capua e di altre due camere, appartenenti alla rete IMTN di Tortoreto e all’Associazione Arma Aeronautica sez. di Caserta. Dall’incrocio dei dati risulta che il piccolo corpo celeste è entrato in atmosfera a una quota di circa 80 km e ha proseguito per una lunghezza totale di 61 km percorsi in 5.3 s con una inclinazione di 84°, una traiettoria quasi verticale. L’altezza e la velocità finale è risultata, rispettivamente di 19,8 km e di soli 2,8 km/s, valori che depongono decisamente a favore per l’arrivo al suolo di una meteorite con una massa stimata di circa 1 kg (una meteorite di circa 8 cm se la densità è di 3.5 g/cm3). Ciò dovrebbe essere accaduto se si suppone l’assenza di frammentazione ma questo sembra essere il caso: la curva di luce ripresa dalla camera di Capua (la più “pulita” di quelle utilizzate), infatti, è molto regolare, il che significa che il meteoroide si è consumato lentamente senza disgregarsi. Assumendo quindi che qualcosa sia caduto al suolo dove bisognerebbe cercare?



Gli esperti di Prisma hanno quindi dovuto cercare di risalire alle condizioni atmosferiche presenti la sera del 15 marzo e hanno verificato che attorno ai 10 km di quota c’era un vento da nord-ovest di circa 100 km/h che ha spinto sicuramente indietro e lateralmente il meteoroide nella fase di volo buio rispetto alla traiettoria osservata nella fase luminosa. Anche se si sta ancora cercando di raffinare i dati del vento presente attorno ai 20 km di quota, la probabile area di caduta dovrebbe trovarsi in prossimità della piccola frazione di Temennotte a 5 km a sud-ovest di Isernia e a due passi dalla SS85. Va considerata un’incertezza laterale di circa 300 m e di 500 m, avanti e indietro, per ciascun centro. Ovviamente gli esperti di Prisma proseguono nei loro calcoli cercando di raffinarli sempre di più. Ma già secondo questa prima stima gli eventuali frammenti più piccoli – che potrebbero avere dimensioni comprese fra i 2 e i 4 cm – sarebbero caduti alcuni km più a sud in una zona impervia e boscosa, quindi sarebbero molto difficili da recuperare ma mai dire mai. Nella foto l’area di probabile caduta nella mappa ricavata da Google Eatrh.