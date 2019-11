Meteo weekend: in arrivo una nuova perturbazione, ultima di questa lunga serie

Piogge intense potrebbero verificarsi all’estremo Sud

A cura di www.meteoinmolise.com

PREVISIONI WEEKEND, TENDENZA – Pare che l’Atlantico stia sferrando il suo ultimo attacco al Bel Paese dopo una lunga serie di perturbazioni che hanno causato anche molte criticità idrogeologiche. In questo fine settimana una nuova, ultima della serie, perturbazione si muoverà dal Mediterraneo occidentale, recando maltempo dapprima sulle regioni settentrionali tra venerdì e sabato e poi al Centro-Sud. Questa volta il fronte non rimarrà bloccato ma evolverà naturalmente da ovest verso est.

PIOGGE- Le piogge potrebbero risultare intense sulla Liguria di Ponente e Basso Piemonte e poi tra Sicilia e Calabria, settori ionici. Prestare attenzioni ai picchi di pioggia che il terreno potrebbe non trattenere ingrossando inevitabilmente i corsi d’acqua.

PREVISIONI OGGI ITALIA – Al Nord tempo in ulteriore peggioramento con piogge e rovesci su gran parte delle regioni, meno probabili in Romagna. La neve cadrà dai 1200/1400 m. Temperature stabili, massime tra 9 e 13. Al Centro variabile e a tratti instabile sulle regioni tirreniche, tempo più aperto sui versanti adriatici con schiarite. Temperature in aumento, massime tra 12 e 17. Al Sud nuvolosità in parziale aumento da Ovest con possibilità di qualche fenomeno specie sulla Campania settentrionale. Temperature stabili o in locale rialzo, massime tra 14 e 19.

LE PREVISIONI DEL WEEKEND IN DETTAGLIO PER IL MOLISE

Venerdì: al mattino nuvoloso su tutta la regione con nuvole più compatte sulla provincia di Isernia. Stessa situazione anche al pomeriggio con una nuvolosità estesa in particolar modo sulla provincia di Isernia, mentre sulla costa qualche sprazzo di sole possibile. In serata anche qualche debole pioggia possibile su settore venafrano, cielo più aperto su Basso Molise. Temperature in lieve aumento, sopra gli 11-12 gradi sui due capoluoghi di provincia e oltre i 15 gradi su Termoli.

Sabato: al mattino poco o parzialmente nuvoloso ma con tendenza ad aumento della nuvolosità nella seconda parte del giorno in particolar modo sulla provincia di Isernia. Tempo sempre migliore su basso Molise e sulla costa. Non si verificheranno precipitazioni. Temperature ancora in aumento di qualche grado per il richiamo più mite di venti da Sud e con valori massimi fino a 13-14 gradi.

Domenica: cielo o coperto o molto nuvoloso fin dal mattino su tutta la regione (in particolar modo sulla provincia di Campobasso). Arriveranno delle precipitazioni nella parte centrale della giornata ad interessare quasi tutta la regione. Interverrà un miglioramento serale. Temperature in diminuzione, la quale sarà anche maggiormente avvertibile per via della pioggia; valori massimi comunque intorno ai 10-11 gradi sui due capoluoghi di provincia e intorno a 15 gradi a Termoli. Venti deboli da est