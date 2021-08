Meteo, week end dal sapore autunnale: in arrivo sul Molise temporali e grandinate

WEEKEND DAL SAPORE AUTUNNALE: dopo il maltempo della giornata di venerdì un secondo impulso freddo collegato alla depressione scandinava irromperà sull’Italia per rinnovare diffuse condizioni di maltempo. L’obiettivo principale del fronte sarà prevalentemente l’Italia centrale nelle prima parte della giornata di sabato poi tra il pomeriggio e la sera anche il medio basso Adriatico. Piogge, temporali, nubifragi e locali grandinate saranno accompagnate da un ulteriore calo termico che avrà il sapore d’autunno soprattutto la sera. La giornata di domenica vedrà invece l’allontanamento definitivo della perturbazione verso l’area balcanica e un lieve recupero termico al Centro Nord ma vediamo i dettagli:

METEO SABATO – Nord, ancora instabile al mattino tra bassa Lombardia, basso Veneto, Emilia Romagna e Liguria orientale con piogge e locali temporali, più sole sulle Alpi. Nel pomeriggio migliora da nord con residui fenomeni sull’Emilia Romagna e qualche isolato piovasco sulle Alpi/Prealpi orientali. In serata ancora qualche sporadico fenomeno sul Triveneto, discreto altrove. Centro, brutto tempo tra Toscana, Umbria e Marche con rovesci e temporali anche forti e localmente accompagnati da grandinate. Nel pomeriggio peggiora anche su interne laziali e Abruzzo. Meglio sulla fascia tirrenica anche se non è escluso qualche isolato piovasco. Sud, iniziali condizioni di tempo soleggiato salvo qualche piovasco sulla Campania e il basso Tirreno. Tra pomeriggio e sera peggiora su Molise e Puglia con forti rovesci e temporali. Temperature in ulteriore calo ovunque. Venti tesi di Bora su alto Tirreno e medio alto Adriatico, intorno O/SO altrove. Mari molto mossi.

METEO DOMENICA – Nord, giornata stabile e soleggiata salvo qualche isolato piovasco o temporale dal pomeriggio su Trentino e Dolomiti venete. Centro, in gran parte soleggiato salvo sporadica variabilità diurna sull’Appennino e la Sardegna orientale. Sud, ultimi rovesci e temporali sulla Puglia salentina, la Basilicata e il basso Tirreno in attenuazione per il pomeriggio. Soleggiato altrove. Temperature in timida ripresa al Centro Nord, in calo al Sud. Venti tesi intorno N/NO, mari molto mossi i bacini meridionali, da mossi a poco mossi gli altri.