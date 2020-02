Meteo, veloce fase fredda con fenomeni isolati: temperature in diminuzione

PROSSIME ORE- PREVISIONI 3B METEO- Deboli nevicate si attarderanno sulle Alpi confinali oltre i 700/800m, mentre qualche rovescio più consistente è atteso in giornata su Veneto e Friuli, anche temporalesco, in sconfinamento entro sera fino ad Emilia orientale e Romagna. Meglio invece sul resto del Nord, con prevalenza di sole. Al Centro qualche rovescio in arrivo in Sardegna, instabilità in intensificazione su Toscana, Umbria e Marche con rovesci e temporali e nevicate sull’Appennino in calo fino a 700m in serata, a tratti a quote inferiori nei fenomeni più intensi. Al Sud nubi in aumento sul versante tirrenico con qualche pioggia entro sera in Campania, Calabria, nord Sicilia, localmente alta Puglia. Limite neve in calo fino verso i 700/1000m in serata sul settore campano-molisano. Maggiori schiarite e asciutto altrove. Venti forti tra ovest e nordovest sui bacini occidentali, moderati tra ovest e sudovest altrove. Temperature in diminuzione. Per tutti i dettagli entra nella sezione.