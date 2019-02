Meteo, tracollo termico: torna la neve in Molise

La neve torna a fare capolino sulla nostra regione e con essa anche il freddo. Secondo gli esperti, infatti, un nuovo flusso di aria glaciale irromperà su tutto il territorio regionale nella giornata di domani, sabato 23 febbraio. Il calo termico sarà più sensibile al Sud e medio Adriatico dove si perderanno anche oltre 10 gradi rispetto a questi giorni, fino a 12-14 sull’Appennino dove scenderà abbondantemente sottozero.

L’arrivo dell’aria fredda sarà accompagnato anche da rovesci sparsi al Sud e Abruzzo, con carattere nevoso in collina, a tratti in pianura. Fiocchi a tratti in pianura e sulle coste sono attesi sabato anche su Molise e Abruzzo. Gli accumuli più significativi sono attesi su rilievi settentrionali, tra l’altro, sull’Appennino molisano. Tra le località più a rischio neve Campobasso e Roccaraso (L’Aquila). Fiocchi non esclusi anche a Sulmona (L’Aquila), Vasto (Chieti), Chieti, Termoli (Campobasso). La prossima settimana verso la primavera con oltre 20 gradi.