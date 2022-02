Meteo, torna la neve in Molise: previsti accumuli fino a 30 centimetri al termine dell’evento

I fiocchi di neve dovrebbero iniziare a scendere da domani mattina

METEO, ATTACCO INVERNALE CON PIOGGE, TEMPORALI, GRANDINE E NEVE

Proprio in queste ore il fronte freddo associato alla saccatura artico-scandinava atteso sull’Italia ha raggiunto le regioni alpine e si prepara a fare il suo ingresso nel Mediterraneo. E’ dunque imminente un peggioramento a iniziare dalle regioni settentrionali ma il grosso del maltempo lo avremo solo nel weekend quando alle basse latitudini si formerà un vortice di bassa pressione che si avvarrà di due minimi, uno sul Tirreno e uno sull’Adriatico. Situazione questa favorevole a fenomeni di una certa importanza, anche a sfondo temporalesco e data la natura piuttosto fredda delle correnti anche alle grandinate ed alle nevicate fino a bassa quota. Sarà dunque un weekend di maltempo per parte del Centro, segnatamente al versante Adriatico e praticamente tutto il Sud con l’esclusione della sola Sicilia meridionale. Venti forti o molto forti ciclonici. (3b meteo)

METEO DI DOMANI, SABATO

Nord, in gran parte soleggiato salvo residue nevicate al mattino sui confini alpini e qualche ultimo fiocco fino a 400-600m sull’Appennino Emiliano e Romagnolo. Centro, prevalentemente soleggiato sulla Sardegna, la Toscana e il Lazio salvo sporadici fenomeni sul basso Lazio e lungo l’Appennino, nevosi fino a 300-500m. Chiuso lungo l’Adriatico con piogge e nevicate fino a quote collinari anche localmente a bassa quota. In serata migliora su alte Marche e Umbria. Sud, instabilità in intensificazione dapprima su Campania, Molise, Puglia e Basilicata poi in serata anche su Calabria e nord Sicilia con piogge, rovesci, temporali talora associati a grandinate e nevicate in calo fino a quote di medio bassa collina la sera. Temperature in calo su Adriatico e Meridione, stazionarie o in lieve calo altrove. Venti forti a rotazione ciclonica con mari agitati e mareggiare lungo le coste esposte.

METEO SABATO MOLISE

Al mattino precipitazioni sparse intermittenti con pause asciutte e nevicate oltre i 400-500 metri. Neve moderata solo sul Matese e in alto Molise. Nel pomeriggio ma soprattutto in serata diffuso peggioramento con neve da debole a moderata o intensa nelle aree indicate nelle cartine.

Al termine del fenomeno potrebbero registrarsi accumuli di 30 centimetri sul campobassano.

