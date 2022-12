Meteo, tempo in peggioramento: week end di piogge e neve oltre i 1700 metri

«Nelle prossime ore tempo in peggioramento per l’avanzata da ovest di un debole fronte Atlantico. Le correnti – ha scritto il meteorologo di meteoinmolise.com Gianfranco Spensieri – tenderanno ad orientarsi da sud con conseguente aumento delle temperature in quota e neve in salita a 1.700/1.800 metri.

Fenomeni generalmente deboli ed intermittenti sulla provincia di Campobasso – ad esclusione del Matese- più continui nel venafrano, mainarde e Matese.