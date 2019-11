Meteo, tempo in miglioramento

A cura di www.meteoinmolise.com

ANALISI METEO: siamo nel pieno del passaggio di una perturbazione che, come molte di quelle che l’hanno preceduta, investe l’Italia con precipitazioni più intense soprattutto sul lato tirrenico e gran parte delle regioni settentrionali. L’attuale trend si protrae da inizio novembre, poiché la circolazione atmosferica resta favorevole alla persistenza di una lacuna barica sul bacino centro-occidentale del Mediterraneo, che attrae tutte le perturbazioni in arrivo dall’Atlantico.

PIOGGE ABBONDANTI E NEVE SULLE ALPI: piove così troppo abbondantemente e spesso sulle stesse zone, si potrebbe dire che piove sul bagnato. L’abbondanza delle piogge ha di riflesso portato anche abbondanza di neve come raramente si era visto a novembre in molte aree e prealpine, con inevitabili disagi. Mai come adesso una tregua sarebbe la benvenuta, per permettere ai terreni di assorbire la pioggia caduta, al fine di ridurre i rischi di dissesto in atto su molte regioni. Dopo il passaggio dell’attuale perturbazione, ci sarà una parziale tregua.

PREVISIONI DEL TEMPO ITALIA DOMANI: ci attendiamo un certo intervallo, con miglioramento soprattutto sul Nord Italia ove perlomeno smetterà di piovere pur in presenza di una diffusa copertura nuvolosa. Deboli precipitazioni saranno più probabili sui rilievi.

Previsioni in Molise

Meteo oggi, mercoledì: nubi frequenti su buona parte della regione. Nelle primissime ore del mattino non sono da escludere deboli ed isolati piovaschi sul Matese. Nel pomeriggio schiarite sulla costa. Venti deboli di libeccio. Temperature stazionarie su valori in linea con la media del periodo.

Meteo domani, giovedì: cielo parzialmente nuvoloso o quasi nuvoloso sul Molise interno. Poco nuvoloso sulla costa ma con tendenza, con il trascorrere delle ore, a velature. In serata possibili deboli piogge sulle mainarde e sul Volturno. Venti meridionali. Temperature stazionarie.

Meteo dopodomani, venerdì: debole fronte atlantico. Peggioramento sul settore occidentale con piogge sparse, nubi sul Molise interno con qualche piovasco isolato pomeridiano. Parzialmente nuvoloso sulla costa dove, specie al mattino, vi sarà occasione di ampie schiarite. Venti deboli da sud-ovest. Temperature stazionarie.