Meteo, temperature in picchiata, in arrivo pioggia e neve

Rischio neve fino a quote basse: le regioni favorite saranno quelle del versante adriatico, in particolare Molise e Puglia

E’ in atto in queste ore l’irruzione di un fronte freddo in discesa dalla Russia e pilotato da correnti artiche. Oltre al freddo nei prossimi giorni tornerà anche la neve e attenzione perché le sorprese potrebbero essere dietro l’angolo con fiocchi che non sono da escludere a quote via via sempre più basse, localmente addirittura fino in pianura. Alcuni settori del nostro Paese saranno particolarmente a rischio a causa di questa bordata gelida che, di fatto, potrebbe anche segnare un punto di svolta in questo altalenante inverno.

La nostra attenzione si concentra in particolare sul weekend e l’inizio della prossima settimana quando le correnti fredde riusciranno a sfondare da Est portando un generale calo delle temperature. Successivamente, in base agli ultimi aggiornamenti, insieme al freddo potremmo assistere ad una curiosa configurazione meteo: stiamo parlando dell’Adriatic Snow Effect (ASE), letteralmente effetto neve del Mare Adriatico.

Questo particolare fenomeno si verifica, durante la stagione invernale, quando masse d’aria molto fredde e secche come quelle che provengono dal Circolo Polare Artico, meglio se con caratteristiche continentali (Russia), si trovano a transitare sulla superficie dei nostri mari, sospinte da venti di Bora e Tramontana.

Queste correnti d’aria con temperature di diversi gradi inferiori allo zero scendono dall’Europa nord-orientale in maniera burrascosa come vento catabatico (vento di caduta che discende un pendio), incanalandosi attraverso le vallate delle Alpi Dinariche (Penisola Balcanica) e organizzandosi così lungo canali di confluenza paralleli, diretti verso il mare aperto. Lungo il tragitto quest’aria preleva dalla tiepida superficie del mare calore e umidità che la alleggeriscono dal basso, rendendola instabile.

I contrasti sono notevolissimi e lungo le strisce di confluenza iniziano a formarsi file di annuvolamenti cumuliformi (proprio come avviene durante i classici temporali estivi), diretti verso le nostre coste adriatiche.A questo punto interviene un altro elemento, tutto italiano, ovvero la presenza della catena appenninica, non molto distante dal mare. La formazione nuvolosa che fa seguito al transito di aria fredda e secca sulla superficie tiepida del mare Adriatico non sempre è ad eccessivo sviluppo verticale, con precipitazioni dunque spesso non particolarmente significative. Ma l’impatto di queste nubi sui rilievi appenninici, per l’appunto non così lontani dal mare, fa sì che i moti verticali vengano maggiormente esasperati e che le nubi stesse abbiano uno sviluppo più elevato con conseguenti precipitazioni nevose,anche sotto forma di bufera,fin sulle coste, a causa del vento forte.

PREVISIONE NEVE. Secondo gli ultimi dati a nostra disposizione, per tutto il weekend (occhio in particolare a sabato 22) e almeno fino a lunedì 24 gennaio potrebbero venirsi a creare le condizioni ideali per il tipico effetto ASE (Adriatic snow effect), con il rischio più che concreto di vedere la neve fino a quote bassissime: le regioni favorite saranno quelle del versante adriatico, in particolare Molise e Puglia, ma con possibili sfondamenti delle precipitazioni fin su Basilicata e Calabria.