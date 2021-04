Meteo, sensibile calo delle temperature a Pasqua e Pasquetta

Dopo il clima mite degli ultimi giorni a Pasqua e Pasquetta ci sarà un sensibile calo delle temperature in regione. Il cielo si presenterà soleggiato o con poche nubi ma le temperature dovrebbero essere al di sotto delle medie stagionali. Una perturbazione – come confermano gli esperti di meteo.it – giungerà dal Nord Europa e, dirigendosi verso i Balcani, con la sua coda lambirà anche il Paese, su cui spingerà aria fredda responsabile, entro domenica, di un marcato calo delle temperature, specie sulle regioni del versante adriatico. Il fronte freddo nella giornata di martedì scivolerà lungo la Penisola portando un rapido aumento dell’instabilità anche al Centro-sud con neve in Appennino sotto i 1000 metri di quota. Le temperature caleranno in modo sensibile e il clima sarà più invernale che primaverile con valori sotto le medie stagionali. Da mercoledì la situazione dovrebbe stabilizzarsi per il rinforzo dell’alta pressione.