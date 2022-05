Meteo, prima ondata di caldo afoso sul Molise: tra lunedì e martedì si sfioreranno i 34 gradi

Sarà il primo fine settimana di fuoco in Italia, Molise compreso. Da oggi, sabato 21 maggio, assisteremo ad una forte ondata di caldo assicurano gli esperti del portale MeteoinMolise.

Il nuovo rinforzo dell’anticiclone darà vita una vera e propria ondata di caldo africano nel weekend, con punte di 35°C.

Dopo il contenuto ridimensionamento delle temperature avvenuto a metà settimana l’anticiclone africano è tornato ad imporsi già nel corso di venerdì alle latitudini centro-meridionali del Continente e durante il weekend lo farà con sempre maggior insistenza. Determinerà, oltre a condizioni di tempo stabile sull’Italia e in prevalenza soleggiato, anche un aumento delle temperature piuttosto incisivo.

Questa situazione, quindi, darà il via alla prima vera ondata di caldo estivo sulle nostre regioni, tanto che tra sabato e domenica si raggiungeranno picchi anche di 35°C. Ma vediamo nel dettaglio il tempo previsto per l’imminente fine settimana:

METEO SABATO

Giornata stabile e inizialmente soleggiata, pur con qualche innocuo annuvolamento medio-basso sulla Liguria centro-orientale e sull’alta Toscana. In giornata si confermano condizioni di stabilità e tempo generalmente soleggiato, con sottili velature che offuscheranno il sole al Nord e in Sardegna e qualche annuvolamento in Liguria ma soprattutto in prossimità delle Alpi orientali, con possibilità di isolati piovaschi preserali sul basso Friuli. Temperature in aumento, punte di 34/35°C sulla Val Padana.

METEO DOMENICA

Sarà un’altra giornata caratterizzata dalla presenza dell’anticiclone africano che manterrà condizioni di tempo stabile sull’Italia e in prevalenza soleggiato, pur con qualche addensamento su Liguria e Alpi orientali in mattinata. In giornata tempo stabile e soleggiato o a tratti velato sulle regioni centro-settentrionali, un po’ di variabilità diurna sull’arco alpino con alcuni isolati rovesci in arrivo, localmente non esclusi anche sull’Appennino Emiliano occidentale. Temperature in ulteriore lieve aumento con punte di 35°C al Nord.

Sul Molise, tempo stabile e diffusamente soleggiato. Caldo sopportabile fino a domenica ma tra lunedì e martedì probabili valori sopra o 32-34 gradi per venti meridionali.