Meteo ponte dell’Immacolata, che tempo farà sul Molise

Cieli sereni per gran parte del giorno, in serata arrivano le piogge

Meteo immacolata, Situazione: un affondo nordatlantico ha innescato una bassa pressione sui mari italiani nella giornata di ieri. Tale situazione ha favorito un corposo abbassamento delle temperature con precipitazioni nevose concentrate sui versanti adriatici oltre i 900 metri.

Meteo domani, ponte 8 dicembre

Giornata che parte con cieli pressoché sgombri da nubi su tutto il territorio regionale. Nel corse delle ore, l’approcciarsi di un nuovo fronte atlantico favorirà un aumento della nuvolosità su Isernino e Matese. Le prime piogge inizieranno ad interesserà le suddette zone appena dopo le ore centrali. In serata le piogge si concentrano su quasi tutta la regione ad esclusione del basso Molise e fascia costiera dove non pioverà. Temperature che tornano a guadagnare qualche grado e quota neve in rialzo per via dei venti più tiepidi dai quadranti sud-occidentali.

Previsioni: meteoinmolise.com

Foto di copertina: pagina Fb Campitello Matese