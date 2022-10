Meteo, ottobre folle: in Molise superati 30 gradi in alcune zone

Oggi, domenica 23 ottobre, superati i 26 gradi a Campobasso e i 30 a Castropignano

Temperature oltre la media e quello che va profilandosi, secondo il meteorologo di Meteo in Molise Gianfranco Spensieri, potrebbe essere l’ottobre più caldo della storia.

Ce ne siamo accorti anche in Molise in questa domenica di fine ottobre, particolarmente calda per il periodo. Tanto che a Campobasso in alcune zone si sono superati i 26 gradi, mentre a Castropignano, zona Fondovalle, la temperatura ha superato addirittura i 30 gradi (dati MeteoInMolise.com). Temperature che solitamente si registrano a metà giugno e a inizio luglio. Insomma gli effetti dei cambiamenti climatici in questo 2022 sono percepibili anche dalla popolazione. E le previsioni per i prossimi giorni non segnalano cambiamenti importanti. Mentre le precipitazioni continuano ad essere un miraggio e la siccità aumenta dappertutto.