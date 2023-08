Meteo, notte da brividi in Molise: dal week end torna l’africano e per Ferragosto…

La notte appena trascorsa, tra lunedì 7 e martedì 8 agosto, in Molise è stata da brividi. Sono state segnalate dalle stazioni di MeteoinMolise temperature prettamente invernali: San Pietro Avellana +5.2, Campitello Matese 6.2, Monteverde (Vinchiaturo) +8.8, Vinchiaturo +10.5. Insomma non propriamente una nottata di agosto. Ma si è trattato di una parentesi che si è chiusa in fretta. Da questo fine settimana, infatti, dovrebbe tornare l’Africano.

Fino a venerdì 11 godremo della classica estate mediterranea, sì calda ma senza particolari eccessi; poi, da sabato 12 un promontorio del vasto anticiclone africano si allungherà dalle coste del Nord Africa fino a riconquistare il Mediterraneo centro-occidentale, dando il via all’ennesima ondata di caldo di questa stagione.

L’Anticiclone africano dovrebbe resistere anche per Ferragosto e pertanto si prevede tempo stabile e soleggiato e temperature elevate.