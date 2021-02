Meteo, neve e gelo. Quanta e dove cadrà? (Le mappe di Meteo in Molise)

Nelle prossime ore ondata di maltempo invernale su molte zone dell’Italia. Si sta infatti avvicinando una piovosa perturbazione atlantica che scorrerà al di sopra della massa gelida giunta sul nostro Paese nelle ultime ore: nelle prossime ore nevicherà quindi su gran parte del Nordovest e su molte zone del Centro.

Il maltempo si estenderà anche alle regioni meridionali nella giornata di sabato13 febbraio, quando si formerà un’intensa depressione in prossimità della Sardegna: sono attese quindi nevicate fino a quote molto basse in molte zone del Centro-Sud, con le temperature quasi dappertutto il sensibile calo e il freddo accentuato da gelidi venti settentrionali.

Domenica 14 febbraio ancora qualche nevicata fino a quote molto basse sul versante adriatico della Penisola. Nei primi giorni della prossima settimana dovremo ancora fare i conti con temperature di molto inferiori alla media, venti intensi e qualche residua nevicata all’estremo Sud.

Previsioni meteo per sabato 13 febbraio

Sabato ampie schiarite al Nord, comunque con nuvole al mattino al Nord-Ovest, in Emilia e Romagna e residue nevicate sui rilievi di queste regioni. Dal pomeriggio migliora anche in Toscana. Maltempo nel resto dell’Italia, con intense nevicate nell’interno del Centro-Sud e fin sulle coste di Marche, Abruzzo, Molise e nord Puglia; possibili bufere di neve nelle aree più esposte ai forti venti nord-orientali. Rovesci e temporali in Campania Salento, Calabria e Sicilia; piogge sparse su Lazio e Sardegna. Temperature in ulteriore e generale diminuzione. Giornata ventosa con venti molto forti in prevalenza da nord-est. Mari molto mossi o agitati.

Previsioni meteo per domenica 14 febbraio

La giornata di domenica 14 febbraio sarà fredda ma soleggiata al Nord, in Toscana e lungo le coste laziali. In giornata tendenza a parziali schiarite anche su Umbria, coste campane e ovest della Sardegna. Sul resto del Centro-Sud prevarrà una nuvolosità irregolare e variabile associata a nevicate per lo più deboli e intermittenti fino al livello del mare sul medio Adriatico, in Irpinia e in Puglia; locali precipitazioni anche nel nord-est della Calabria con neve nell’immediato entroterra e sul nord della Sicilia con limite della neve in calo in serata fino ai 300-400 m.

In Molise, previsione per SABATO 13 FEBBRAIO

meteoinmolise.it