Meteo in peggioramento, tra oggi e domani profumo d’inverno: temperature in picchiata e neve in montagna

ANALISI DELLA SITUAZIONE METEO:

un fronte in discesa dal Nord Europa ha valicato le Alpi e scivola velocemente verso sud saltando gran parte del Nord Italia, sottovento alle Alpi, così come l’alto Tirreno. Transiterà invece rapidamente sulle regioni del medio Adriatico per poi concentrarsi al Sud, dove darà vita ad un vortice depressionario responsabile di un incremento dell’instabilità in giornata sulle regioni meridionali. Contemporaneamente l’aria fredda che lo spinge verso latitudini meridionali determina un aumento dell’instabilità anche sul medio versante adriatico, oltre ad un abbassamento delle temperature che favorirà nevicate in Appennino anche sotto i 1500m.

METEO POMERIGGIO E DOMANI:

Residui addensamenti sulle Alpi confinali con fenomeni in attenuazione sul settore alto atesino e con tendenza a schiarite sempre più ampie in giornata. Bel tempo sul resto delle regioni settentrionali, ma con tendenza ad un po’ di variabilità dal pomeriggio sulla Romagna, la sera su tratti delle pianure lombardo-venete, con qualche pioggia. Prevale il bel tempo anche sulle regioni del medio-alto Tirreno, salvo qualche pioggia la sera sul basso Lazio. Aumenta l’instabilità sull’Adriatico con rovesci e temporali dal pomeriggio tra Marche e Abruzzo, localmente anche grandinigeni, in estensione alla Puglia entro fine giornata. Peggiora anche sul basso Tirreno con piogge e rovesci in aumento su bassa Campania, Calabria e nord Sicilia, localmente intensi e a carattere temporalesco. Variabilità con alcune piogge in Sardegna. Neve dai 1300/1500m su dorsale adriatica.

Sul Molise, tempo in peggioramento con deboli precipitazioni attese nella notte tra l’altissimo Molise e l’area del matese. Blande nevicate oltre i 1.400 metri. Temperature in ulteriore forte diminuzione su tutto il territorio regionale. Domani, giornata migliore con ampie schiarite ovunque e cielo sereno nel pomeriggio. Venti forti da nord.

PREVISIONI A CURA DI meteoInMolise