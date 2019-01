Meteo, in peggioramento da domani: in arrivo forte vento e neve

É allerta maltempo su tutta la penisola a seguito della perturbazione che nelle prossime ore porterà un notevole calo termico su tutta l’Italia e colpirà in modo particolare le regioni adriatiche e quindi anche la nostra regione con vento freddo e neve. É stato emesso, infatti, dal Dipartimento della Protezione Civile Nazionale l’avviso di condizioni meteorologiche avverse n. 19001. Dal tardo pomeriggio-sera di domani, mercoledì 2 gennaio 2019, e per le successive 18-24 ore, si prevedono venti da forti a burrasca, dai quadranti settentrionali, su Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia e mareggiate sulle coste esposte. Mentre, sempre a partire da domani, per le successive 24-36 ore, si prevedono nevicate su Abruzzo e Molise a quote inizialmente superiori a 400-600 metri, in estensione dalla serata alla Puglia centro-settentrionale, con quota neve in generale calo nella successiva nottata fino al livello del mare e con apporti al suolo complessivamente moderati, fino a localmente abbondanti alle quote collinari e montane di Abruzzo e Molise.