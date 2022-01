Meteo in peggioramento: ancora neve e freddo intenso in Molise

Intanto nella mattinata, complice la giornata di sole, tantissime persone che si sono riversate sulle piste da sci di Campitello Matese

E’ un bollettino meteo in peggioramento quello che è stato diffuso dal meteorologo Gianfranco Spensieri in collaborazione con Meteo in Molise.

Per la serata di oggi, 23 gennaio, e le prime ore della mattinata di domani, è previsto un temporaneo peggioramento con “correnti da nord parzialmente instabili e piuttosto fredde, legate essenzialmente ad una area depressionaria lontana, interesseranno il medio-adriatico e le regioni meridionali.

Avremo anche delle precipitazioni nevose sopra i 500-600 metri in Abruzzo e sopra i 400-500 metri su #Molise, est Campania, Puglia, Lucania e Calabria con possibili sconfinamenti anche in pianura sulla puglia centro-meridionale.

Si tratterà di nevicate temporanee, piuttosto deboli (max accumulo 15 cm sul Matese) e limitate alle aree “colorate” in cartina.

Già da metà mattino di domani tendenza a rapido miglioramento”.

Nel frattempo nella mattinata di oggi, 23 gennaio, il sole e il tempo splendido hanno concorso a riempire le piste di Campitello Matese.

Tantissimi gli appassionati, come si vede dal video tratto dalla pagina Meteo in Molise, che hanno riempito la località sciistica molisana nonostante non siano del tutto aperti gli impianti di risalita e si attenda l’apertura delle piste più importanti e belle.