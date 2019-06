METEO IN MOLISE – Week end stabile e generalmente caldo

Nell’ultimo weekend del mese il meteo su alcune regioni dell’Europa occidentale sarà caratterizzato da una forte ondata di calore. In Italia saranno le regioni del Nord ad essere interessate maggiormente, mentre il centro-sud si troverà ai margini della bolla di calore.

Previsioni di www.meteoinmolise.com

SITUAZIONE il METEO – Dal Nord Africa, in particolare dal deserto algerino, sta risalendo in queste ore una bolla di calore che punta verso Francia Spagna, Sud dell’Inghilterra, passando per l’Italia del Nord. Il culmine del caldo si raggiungerà proprio nella giornata odierna tra Piemonte, Liguria, Lombardia, Trentino e Veneto. Il tempo si manterrà in prevalenza stabile e soleggiato, salvo qualche temporale di calore su Calabria, Sicilia, estremo Nordest, venerdì Appennino, tirreniche e Prealpi. In pianura Padana il caldo si farà sentire in maniera asfissiante anche per un aumento dei valori di umidità.

METEO Italia VENERDÌ – Oggi In Piemonte, tra le province di Asti ed Alessandria si potranno raggiungere picchi di 40 gradi e fino a 38 gradi a Torino. Ma un po’ tutta la Pianura Padana alle prese con temperature elevate. Qualche grado in meno tra Lombardia ed Emilia-Romagna, tuttavia con ancora punte di 36-39°C sulle basse pianure. Sia avvertirà anche del disagio dovuto ad un aumento di umidità nei bassi strati. Gran caldo anche al Centro con punte di 38-39°C a Firenze e Siena, fino a 35-37°C a Roma, così come in Sardegna dove si registreranno nuovamente punte di 38°C nelle aree interne del Sassarese, del Nuorese e dell’Oristanese. Da segnalare infine qualche temporale in più che nel pomeriggio si attiverà sull’Appennino, in locale sconfinamento alla costa tirrenica.

PREVISIONI ULTIMO WEEKEND DI GIUGNO IN MOLISE

VENERDI’: giornata dal sapore pienamente estivo, nel pomeriggio qualche nuvola in più con basso rischio di temporali. Caldo senza eccessi e valori sopra i 30 gradi solo tra Basso Molise e Venafro. Venti deboli da nord-ovest sulla costa, mari poco mossi.

SABATO: giornata di bel tempo dalla mattina al pomeriggio. Temperature stazionarie su valori nella media del periodo. Venti deboli, mari poco mossi.

DOMENICA: bel tempo al mattino, poche nubi al pomeriggio. Clima gradevole con temperature nella norma.