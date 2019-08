METEO IN MOLISE – Una settimana dal tempo stabile e dal clima afoso

ANALISI TEMPO ITALIA – Il meteo per l’inizio della nuova settimana sarà caratterizzato da un nuovo rinforzo dell’alta pressione subtropicale. Da una parte il campo barico tenderà ad indebolirsi sul suo lato settentrionale per l’arrivo di una perturbazione associata ad una depressione sull’Inghilterra che sfilerà sull’Europa centrale e interesserà la parte nord del Paese. Si avrebbe così un peggioramento sulle regioni settentrionali tra mercoledì e giovedì. Questa fase sarà abbastanza veloce. Al centro-sud al contrario avremo un richiamo di un’alta pressione con componenti africane: temperature di nuovo in aumento ben oltre i 30 gradi. Nuova ondata di calore intensa attesa, quindi, al Sud anche se di breve durata.

METEO LUNEDÌ – Al Nord un po’ di instabilità sui settori alpini, soprattutto centro orientali con qualche temporale. In pianura sereno. Al centro prevalgono condizioni di bel tempo su tutte le regioni. Al Sud bel tempo ovunque senza eccezioni. Temperature fino a 35-37 gradi sulle due Isole Maggiori, in aumento. Venti generalmente deboli di brezza. Mari calmi o poco mossi.

PREVISIONI METEO IN AVVIO DI SETTIMANA IN MOLISE

LUNEDÌ: bel tempo al mattino e cieli sereni. Al pomeriggio bel tempo a parte pochissime nubi sui rilievi interni. Punte di 31 gradi sulle pianure del basso Molise, nelle altre zone non si supereranno i 30 gradi. Venti che si dispongono deboli da sud-ovest.

MARTEDÌ: bel tempo prevalente per tutta la giornata. Temperature in aumento, punte massime di 32 – 33 gradi. Venti quasi assenti. Mari calmi.

MERCOLEDÌ: bella giornata di sole dal mattino alla sera. Temperature in ulteriore aumento allorquando in alcune località di pianura del basso Molise si potranno superare i 35 gradi. Venti deboli da sud-ovest.

Previsioni a cura di www.meteoinmolise.com