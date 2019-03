METEO IN MOLISE – Tempo bello con qualche pioggia in arrivo

Dopo il fronte freddo che, seppur veloce, ha apportato un deciso calo della temperatura su valori invernali, le condizioni meteo sono temporaneamente migliorate. Tuttavia, una nuova perturbazione è in arrivo nelle prossime ore e darà luogo ad un aumento della copertura nuvolosa e a nuove piogge.

A cura di www.meteoinmolise.com

ANALISI: La perturbazione numero 4 di marzo è oramai in allontanamento e questo spiega il miglioramento del tempo delle ultime ore. La tregua però non durerà molto, perché già nella seconda parte di oggi, un’altra perturbazione (la numero 5 del mese) raggiungerà l’Italia causando un nuovo peggioramento al Nord-Est e nelle regioni centrali per poi coinvolgere nel corso della notte anche il Sud. In compenso la nuova perturbazione attiverà venti più miti che in gran parte del Centro-Sud favoriranno un rialzo delle temperature. Poi giovedì il maltempo insisterà soprattutto sulle regioni meridionali.

EVOLUZIONE METEO in ITALIA: Inizialmente bello al Nord, ma con tempo in graduale peggioramento nella seconda parte del giorno: in serata piogge sparse su Piemonte, Lombardia e Veneto; neve, anche abbondante, su tutto l’arco alpino oltre 1000-1200 metri. Nelle regioni centrali prevalenza di tempo bello, fatta eccezione per un po’ di nubi e qualche pioggia residua, solo al mattino, su Abruzzo e Molise. Cielo in generale nuvoloso al Sud, con piogge sparse soprattutto al mattino; qualche nevicata sull’Appennino meridionale oltre 1000-1400 metri. Temperature massime in crescita al Nord, in lieve calo nel medio e basso versante adriatico.

TEMPO PREVISTO IN MOLISE:

Mercoledì: al mattino, tempo stabile con cielo sereno o poco nuvoloso. A seguire rapido incremento della nuvolosità con nubi da sparse a diffuse e precipitazioni di deboli intensità. Tale fenomenologia, risulterà nevosa a quote montane ed oltre i 1.500/1.700 metri. Venti da deboli a moderati meridionali. Rialzo termico.

Giovedì: poco nuvoloso su isernino, venafrano, Volturno e mainarde. Ultime nubi sulla provincia di Campobasso ed in alto Molise con precipitazioni deboli e sparse. Fiocchi di neve oltre i 950 metri. Nel pomeriggio, migliora ovunque. Venti deboli meridionali. Temperatura in aumento.

Venerdì: giornata soleggiata e valori termici in rialzo. Clima quasi primaverile.