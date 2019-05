METEO IN MOLISE – Svolta estiva nella prima settimana di giugno?

Previsioni meteo ancora all’insegna della instabilità diffusa. Anche nel weekend non mancheranno delle precipitazioni, seppur intervallate, ad ampi spazi soleggiati. Svolta estiva nella prima settimana di giugno?

A cura di www.meteoinmolise.com

PUNTO DELLA SITUAZIONE: l’area di bassa pressione responsabile dell’ennesima ondata di freddo maltempo comincia a spostare lentamente il suo baricentro verso sud est liberando gradualmente il Nord Italia dalla sua negativa influenza. Questo suo viaggio proseguirà anche nei giorni successivi e proprio a cavallo del prossimo weekend si andrà a posizionare fra le regioni meridionali italiane e le coste più occidentali della Grecia.

EVOLUZIONE METEO ATTESA PROSSIME ORE: il nostro Paese si troverà dunque diviso in due con il Centro Nord Italia che beneficerà della presenza di un ritrovato Anticiclone delle Azzorre ed il Sud che dovrà fare i conti con un tipo di tempo decisamente meno caldo e più instabile, a causa dell’influenza della Bassa Pressione che si porterà nei Balcani.

PREVISIONI METEO ITALIA:

SABATO: trascorrerà all’insegna del bel tempo al Centro Nord salvo qualche isolato rovescio pomeridiano limitato ai soli settori alpini specie quelli centrali. Per il resto, come detto, è atteso tanto sole e caldo in aumento con valori quasi estivi sulle pianure del Nord e nelle zone interne del Centro. Tempo più instabile, invece, sulle regioni del Sud peninsulare dove, soprattutto nel pomeriggio, si eleverà il rischio di temporali anche forti. A maggior rischio saranno soprattutto i settori montuosi della Campania e a seguire la Basilicata e la Calabria centro settentrionale. Spiccata variabilità ma con minor rischio di fenomeni invece sulla Puglia, il Sud della Calabria e la Sicilia.

DOMENICA: sarà una giornata praticamente identica a quella di sabato con il Centro Nord sotto un discreto e caldo soleggiamento ed il Sud ancora a rischio di temporali. Da segnalare inoltre che, al Centro Nord, le temperature faranno registrare un ulteriore aumento con punte fino a 30°C su alcuni tratti della Pianura Padana. Al Sud invece, le temperature continueranno a rimanere leggermente sotto la media del periodo.

PREVISIONI DEL TEMPO IN MOLISE NEL WEEKEND:

VENERDI’: poco nuvoloso, al mattino, nelle zone interne. Deboli piovaschi in esaurimento sulla costa. Nel pomeriggio, residua instabilità nelle zone interne del Molise centrale con qualche rovescio al confine tra la provincia di Benevento e quella di Campobasso e nell’area del fortore molisano. Schiarite sulla costa. Venti deboli. Temperature senza variazioni di rilievo.

SABATO: poche nubi al mattino ma con tendenza, con il trascorrere delle ore, a parziale aumento della copertura sui rilievi. Possibilità di brevi rovesci e qualche temporale. Sulla costa, cielo parzialmente nuvoloso. Anche qui, in serata, è atteso un blando aumento della copertura. Venti moderati da nord-est all’interno e da nord-ovest sul mare. Temperature stazionarie.

DOMENICA: nubi sparse e schiarite al mattino, instabilità crescente nel pomeriggio significativamente all’interno. Venti deboli. Temperature in lieve aumento.