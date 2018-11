METEO IN MOLISE – Stop alle correnti fredde e perturbazione in arrivo

Correnti fredde da est hanno provocato nel weekend appena trascoroso un deciso raffreddamento su tutta la Penisola. Qualche fiocco di neve in montagna. L’inizio della settimana il meteo, invece, vedrà la cessazione di queste correnti fredde e l’arrivo di una perturbazione di ovest con conseguente aumento delle temperature. Fenomeni anche intensi sul versante Tirrenico.

Previsioni meteo in SETTIMANA – Un robusto campo di alte pressioni staziona sul comparto settentrionale del Vecchio Continente. Lungo il suo bordo meridionale un nuovo impulso freddo dall’Europa nordorientale si muove in moto retrogrado verso gli Stati centrali e l’Europa sudoccidentale, interessando anche l’Italia centro settentrionale. Nel suo moto scaverà un centro di bassa pressione in prossimità della Sardegna, responsabile di tempo instabile in molte zone della Penisola. Il campo termico subirà un ulteriore calo al Nord e un aumento al centrosud per correnti più temperate da ovest.

METEO LUNEDÌ – Un peggioramneto è atteso su Isole maggiori ed entro sera su gran parte delle regioni centro meridionali con fenomeni localmente moderati o forti su centro nord Sardegna, Lazio, Campania, interno abruzzese, Molise e Lucania. Peggiora anche al Nord ad iniziare dalle Alpi. NEVE sin verso i 600/800m al Nord, in ulteriore calo la notte sin verso i 300/400m tra basso Piemonte e interne liguri di Ponente. Oltre i 600/1200m sulla dorsale centro settentrionale.

TENDENZA meteo – L’aria fredda scaverà una circolazione depressionaria sull’Europa occidentale che attiverà così un flusso di correnti umide sudoccidentale diretto verso l’Italia. Esso porterà un nuovo peggioramento del tempo ad iniziare dal Nord venerdì con estensione dei fenomeni nel weekend anche al Centro Sud. Maltempo che sarà però accompagnato da un nuovo rialzo termico con neve sulle Alpi solo a quote medio-alte.

Meteo Molise in dettaglio per le prossime 72h

PREVISIONI meteo, lunedì: La giornata inizierà con nuvolosità sparsa e qualche apertura del cielo. Nessun fenomeno. Dalle ore centrali della giorno, rapido aumento delle copertura nuvolosa su tutta la regione. Al pomeriggio-sera precipitazioni moderata su gran parte della regione. Più asciutto sulla costa e Basso Molise. Le precipitazioni inisteranno fino alla notte successiva. Neve sulle Minarde e le cime più elevate dell’ alto Molise in serata oltre i 1500 metri. Temperature in aumento nel corso della giornata, soprattutto in serata. Non si supereranno i 7 gradi di massima nelle zone collinari interne, 2 inn montagna, fino a 13 gradi sulla costa. Al primo mattino temperature vicine allo zero anche in alta collina.

IL METEO martedì: Al primo mattino nubi più consistenti in provoncia di Isernia e Matese dove potranno verificarsi dlele deboli piogge. Tempo migliore su Basso Molise con cielo più aperto intervallato da velature. Cessazione dei fenomeni al pomeriggio sebbene la persistenza di coperutra nuvolosa fino a sera. Temperature ancora in aumento. si riporteranno si valori medi di questo periodo. Venti debolio di libeccio.

PREVISIONI PER mercoledì: Nuvolosità sparsa al primo mattino. Apertura del cielo con ampi spazi di sereno durante le ore centrali. Nuov amento della copertura nuvoloso ada sudovest (Matese) nel pomeriggio. Serata stabile. Temperature stazionarie finoa 12 grasi all’interno. Venti deboli da sudovest.