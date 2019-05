METEO IN MOLISE – Maltempo moderato e temperature in ripresa

Meteo weekend: la depressione sui mari italiani meridionali alimentata da correnti fredde (per il periodo) che ha portato maltempo diffuso sulla Penisola, fenomeni violenti e anche neve in montagna, ha esaurito i sui effetti nella giornata di ieri. Al seguito, in arrivo fronti atlantici che rinnoveranno condizioni di moderato maltempo in un contesto termico più temperato.

A cura di www.meteoinmolise.com

METEO WEEKEND ITALIA, NUOVA PERTURBAZIONE IN ARRIVO – Stiamo vivendo un mese di maggio anomalo dal punto di vista delle temperature: aria fredda dal nord Europa è giunta a più riprese sul territorio italiano. Da almeno 15 giorni aria fredda continua ad affluire dal nord Europa verso l’Italia causando ripetute fasi di maltempo. Nelle prossime 24 ore si assisterà a un nuovo cambio della guardia, dalle correnti fredde artiche passeremo alle correnti fredde atlantiche, con rinnovate condizioni di maltempo. Un approfondimento di una saccatura sulla Spagna che nell’arco del weekend si sposterà con annesso vortice ciclonico anche sull’Italia. Torneranno piogge, temporali, grandinate, venti forti e ancora neve sulle Alpi. Vediamo i dettagli.

METEO OGGI ITALIA: l’aria umida richiamata sull’Italia dall’approfondimento della depressione sulla Spagna causa un aumento delle nubi a iniziare dalla Sardegna e le regioni di nordovest con prime piogge e nevicate sulle Alpi dai 2000m. Tra il pomeriggio e la sera i fenomeni tenderanno a interessare anche la Toscana, l’Emilia-Romagna e la Lombardia poi a fine giornata anche Lazio e medio basso Tirreno. Nordest, Adriatico ed estremo Sud avranno condizioni migliori. Le temperature saranno in aumento al Centro Sud, stazionarie al Nord con locali diminuzioni. I venti saranno tutti meridionali fino a forti in serata sui bacini occidentali. Mari da mossi a molto mossi.

Previsioni del weekend in Molise in dettaglio

Venerdì: durante la mattinata cielo da poco nuvoloso a parzialmente nuvoloso. Nel pomeriggio possibilità anche di qualche scroscio di pioggia sparso sui rilievi della regione. Aumento della copertura nuvolosa più consistente in serata. Temperature in ripresa: mattina frizzante (4-5 gradi nelle zone interne), massimo fino a 20 gradi in basso Molise. Venti di scirocco in serata sulla costa.

Sabato: qualche poggia al mattino Tra Venafrano e Alto Volturno, tempo parzialmente nuvoloso sul resto della regione, bel tempo sulla costa. Ampi spazi soleggiati al pomeriggio su tutta la regione. Temperature in ulteriore crescita, fino a 20 gradi le temperature massime e 22-23 sulla costa. Venti generalmente da sud-ovest.

Domenica: generalmente tempo stabile al mattino, al pomeriggio parzialmente nuvoloso sull’intero territorio regionale. Temperature in calo rispetto a sabato in special modo sui versanti occidentali. Venti deboli in generale da libeccio.