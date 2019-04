METEO IN MOLISE – Inizio settimana primaverile, poi torna il freddo

Il meteo ancora buono in avvio di settimana con clima mite e primaverile, dalla seconda parte della settimana peggiorerà a causa dell’avvicinarsi di un profondo vortice ciclonico. Temperature in netta diminuzione.

A cura di www.meteoinmolise.com

SITUAZIONE – Il campo di alta pressione presente sull’Europa e sull’Italia non durerà ancora per molto; il meteo del nuovo mese esordirà con una discesa di aria polare marittima dalla Groenlandia diretta verso l’Europa Occidentale (Francia e Spagna). Questa azione innescherà una profonda saccatura in grado di interrompere il dominio dell’anticiclone facendolo ritirare in pieno Oceano Atlantico. Il maltempo colpirà dapprima Francia e Spagna e si muoverà nella seconda parte della settimana verso la nostra Penisola accompagnato anche da un corposo abbassamento delle temperature. La neve tornerà sulla Alpi dopo un difficile periodo di siccità.

EVOLUZIONE METEO – Una volta raggiunto il Regno Unito, stando agli ultimi aggiornamenti la saccatura dovrebbe puntare su Francia e Spagna, innescando sul Mediterraneo un richiamo di correnti meridionali e temporaneo rialzo termico prefrontale sull’Italia centromeridionale. Si formerà una bassa pressione probabilmente tra Baleari e mari occidentali italiani e un primo fronte punterà l’Italia a partire da ovest con scirocco e piogge a carattere sparso ma ancora non ben organizzate. Successivamente con l’avvicinamento del minimo verso la Sardegna il tempo potrebbe peggiorare in modo più deciso e tra il 4 ed il 5 Aprile.

Previsioni del tempo in avvio di settimana in Molise

PREVISIONI lunedì: Al mattino tempo buono con passaggi di nubi e alte e sottili da ovest verso est, cielo leggermente velato. Al pomeriggio qualche nube più consistente a ridosso delle Mainarde e Alto Volturno. In serata nubi alte si faranno più diffuse e spesse su gran parte del territorio regionale. Temperature in linea con la media del periodo e pienamente primaverili: al primo mattino temperature sotto i 5 gradi nelle vallate interne. 1-2 gradi in montagna, di giorno si supereranno i 15- 16 gradi in alta collina e 17-18 gradi sul Basso Molise, fascia costiera Venafrano. Da segnalare venti moderati da nord-ovest sulla costa.

IL METEO martedì: Situazione abbastanza simile alla giornata precedente: Al mattino tempo buono con passaggi di nubi e alte e sottili da ovest verso est, cielo leggermente velato. In serata nubi alte si faranno più diffuse e consistenti su gran parte del territorio regionale. Non ci sarà il rischio di precipitazioni. Temperature stazionarie, di giorno valori fino a 18- 19 gradi sulle pianure del Basso Molise e Venafrano, 16-17 gradi in collina, 12-13 in montagna. Venti deboli da sud-ovest.

PREVISIONI METEO mercoledì: Al mattino tempo buono e cielo perlopiù sereno se si esclude qualche velatura. Durante le ore centrali ancora cielo sereno e sgombro da nubi a parte velature. In serata aumentano le nubi sui versanti occidentali della provincia di Isernia e Matese dove si affaccerà anche qualche precipitazione. Temperature in flessione soprattutto sui versanti occidentali, ma di giorno in aumento su Basso Molise e fascia costiera con valori fino a 18-19 gradi, 16-17 in collina. In serata temperature in abbassamento fino a 5-6 gradi in montagna e 10-11 sul Capoluogo. Venti in rinforzo dai quadranti sud-occidentali.