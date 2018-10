METEO IN MOLISE – Inizio settimana con pioggia e neve sulle montagne

Meteo in ulteriore peggioramento. La nuova settimana si aprirà con l’arrivo di aria decisamente fredda. Ciò causato da una perturbazione che nella notte tra domenica e lunedì ha raggiunto la penisola. Forti piogge sul versante adriatico e neve in montagna.

METEO AVVIO SETTIMANA – L’ aggiornamento delle previsioni per la giornata odierna, vede un centro di bassa pressione sulle nostre regioni meridionali condizionare il tempo proprio al Sud. Cielo molto nuvoloso o coperto in tutte le regioni meridionali, in parte anche sulle regioni del Medio Adriatico, invece al Nord, Medio e alto Tirreno non mancheranno ampie zone di sereno. Le precipitazioni potranno risultare sottoforma di fenomeni piuttosto intensi al Sud. Acquazzoni e temporali diffusi che interessano Calabria, Puglia, Lucania, Campania, Molise ed Abruzzo con neve oltre i 1.400 metri. Qualche piovasco anche su medio Adriatico ma in esaurimento. Situazione asciutta al nord e sul Tirreno. La giornata vedrà fenomeni piuttosto forti nelle regioni meridionali il tutto accompagnato anche da venti sostenuti e temperature in netta diminuzione. Invece al Nord e versante tirrenico situazione nettamente migliore però un po’ ovunque temperature fredde al di sotto dei 15 gradi di massima. Vediamo le previsioni dettagliate per il Molise. Info su WWW.METEOINMOLISE.COM

Meteo Molise in dettaglio per le prossime 48h

Lunedì: giornata fortemente perturbata. Al primo mattino estesa copertura nuvolosa su tutta la regione piogge abbondanti associate più probabili sulla provincia di Campobasso. Nel primo pomeriggio fenomeni intensi in Alto Molise. Piogge che insisteranno anche in serata seppure in maniera più debole. Da segnalare moderate nevicate sul Matese oltre i 1400 metri. Qualche fiocco anche a Capracotta e sulle cime dell’Alto Molise. Temperature in forte calo rispetto alla giornata precedente. A Campitello Matese non si supereranno i 2 gradi, a Campobasso temperature tra 6 e 8 gradi. Venti da moderati a tesi su tutta la regione da Nord-est.

Martedì: qualche fenomeno residuo su costa e Basso Molise al primo mattino. Netto miglioramento delle condizioni del tempo nel corso della mattinata. Pomeriggio soleggiato. Temperature ancora abbastanza basse per la stagione ma in ripresa rispetto alla giornata precedente. Temperature fino a 12 gradi di massima su Campobasso e 5 gradi in Montagna. Serata stabile e stellata. Venti moderati da Nord.

