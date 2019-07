METEO IN MOLISE – Inizio luglio tipicamente estivo

Primo weekend di Luglio completamente estivo su tutta la Penisola. Solo al nord passaggi temporaleschi e localmente di pomeriggio sulla catena appenninica. Meteo weekend con tempo tipicamente estivo.

A cura di www.meteoinmolise.com

SITUAZIONE METEO WEEKEND – La nostra Penisola, in particolare il Centro-Sud, continua ad essere protetta da un campo di alta pressione mediterranea con apporti africani per una depressione ad ovest del Portogallo. Al Nord invece infiltrazioni di aria umida e a tratti instabile, provocano la formazione di temporali pomeridiano/serali sulle zone alpine. Locale sconfinamento dei temporali alle zone di pianura, con coinvolgimento anche di parte della dorsale appenninica.

PREVISIONI ITALIA Venerdì – L’ulteriore rinforzo di un campo di alta pressione di matrice subtropicale favorirà una giornata in prevalenza soleggiata e calda su tutta Italia. Quindi un avvio di weekend all’insegna del bel tempo con caldo in intensificazione soprattutto al Centro-Sud.

METEO SABATO – Inizio giornata soleggiato, salvo qualche disturbo su Alpi e Liguria, ma ancora senza fenomeni di rilievo. Dal pomeriggio le Alpi interessate da instabilità di tipo convettivo da cui deriveranno acquazzoni e temporali che entro sera potranno localmente sconfinare alla Val Padana.

Sul resto d’Italia bel tempo estivo e con temperature in lieve aumento, su valori decisamente estivi, diffusamente intorno ai 33/35°C. In serata però sul Nord Italia l’influenza della depressione del Centro-Nord Europa si farà sentire, tanto che sulle zone alpine il tempo subirà un ulteriore peggioramento con piogge sui confini centro-occidentali. Qualche pioggia in arrivo anche sulla Liguria centrale.

PREVISIONI PRIMO WEEKEND DI LUGLIO IN MOLISE

VENERDI’: giornata dal sapore pienamente estivo, nel pomeriggio qualche focolaio temporalesco sulla fascia appenninica con eventuali fenomeni grandigeni da tenere in considerazione. Caldo nella norma. Le aree più calde saranno quelle del Basso Molise. Venti deboli da nord-est sulla costa, mari calmi.

SABATO: giornata di bel tempo dalla mattina al pomeriggio. Temperature stazionarie su valori leggermente superiori alla media del periodo. Venti deboli, mari poco mossi.

DOMENICA: bel tempo al mattino e anche al pomeriggio, velature in cielo. Temperature in aumento con punte di nuovo vero i 34-35 nelle zone di pianura. Venti che si dispongono da sud-ovest deboli. Mari calmi

