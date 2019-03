METEO IN MOLISE – Generale miglioramento e temperature in rialzo

Previsioni meteo confermate ed improntate ad un generale miglioramento del tempo, grazie all’allontanamento verso levante di un veloce fronte freddo dal Nord Europa.

Previsioni meteo a cura di www.meteoinmolise.com

Nelle ultime ore, aria più fredda di origine polare marittima ha raggiunto il Mediterraneo, portando soprattutto al nord, un abbassamento sensibile dei valori termici mattutini. Una flessione termica, tuttavia, che ha interessato tutto il Paese. Già dal pomeriggio tempo in miglioramento anche sulle regioni centrali., Da evidenziare, ad ovest dell’Italia, la presenza di un forte anticiclone che nelle prossime ore si rinforzerà ulteriormente sull’Europa centrale ed occidentale. Ricordiamo che, oggi mercoledì 20 marzo, è previsto l‘equinozio di primavera.

PREVISIONI METEO – Torna l’alta pressione. Da questo punto di partenza, prenderà il via l’ennesima fase di alta pressione in grado di espandersi velocemente anche al bacino centrale del Mediterraneo. Con questi presupposti, dovremmo aspettarci un nuovo aumento delle temperature in vista entro il prossimo fine settimana. L’aumento più sensibile delle temperature è previsto sulle regioni del nord, laddove entro il prossimo weekend, i valori termici torneranno ad avere caratteristiche primaverili.

Meteo Mercoledì: nubi al mattino su tutta la regione con qualche debole piovasco nelle aree interne. Nel corso del pomeriggio, ancora molte nubi ma con generale assenza di fenomeni. Venti moderati o forti sulla costa. Temperatura in ulteriore lieve diminuzione.

Meteo Giovedì: nelle prime ore della giornata, residua copertura nuvolosa. Già dal tardo pomeriggio schiarite ampie, soleggiate e diffuse che progressivamente da ovest si sposteranno verso est. Ventilazione debole all’interno, fino a moderata sulla costa. Temperatura in lieve aumento nei valori diurni.

Meteo Venerdì: riprende vigore l’alta pressione che garantisce, specie al mattino, cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso. Nelle ore pomeridiane, qualche addensamento all’interno ma in un contesto ancora di ampi spazi soleggiati. Venti in attenuazione. Temperatura in rialzo sia nei valori minimi che nei valori massimi.