METEO IN MOLISE – Cieli sereni, stabilità assoluta

L’ultimo weekend del 2018 caratterizzato da bel tempo e sole diffuso. Previsioni meteo che vedono alta pressione diffusa. Tempo stabile e soleggiato almeno fino a domenica.

A cura di www.meteoinmolise.com

PREVISIONI METEO WEEKEND – SITUAZIONE: Anticiclone e tempo soleggiato protagonista fino al nuovo anno. Il tempo degli ultimi giorni del 2018 sarà caratterizzato da un robusto campo di alta pressione centrato sull’Europa occidentale con i massimi di pressione tra Francia e Inghilterra. Questo scenario determina tempo in prevalenza asciutto su gran parte d’Italia e cieli completamente sgombri da nubi.

PREVISIONI METEO WEEKEND: Mite in montagna e nebbie in pianura e valli interne. Il clima, nonostante le temperature siano previste piuttosto miti in montagna e in collina, potrà rimanere comunque pienamente invernale sulle pianure e sulle vallate, e in special modo in pianura padana, dove il periodo dell’anno con il minor soleggiamento consente la formazione di strati di inversione, foschie, nebbie e nubi basse, che mantengono le temperature più basse rispetto alle quote superiori dell’atmosfera. Tale situazione meteo è anche favorevole al ristagno e all’accumulo di inquinanti che nei prossimi giorni aumenteranno nelle zone di pianura. Nuvolosità di tipo basso sarà presente a tratti anche su coste tirreniche e liguri. Sul resto d’Italia il tempo sarà in prevalenza soleggiato a parte il transito di qualche velatura o stratificazione.

Meteo weekend in dettaglio sulla nostra regione:

PREVISIONI venerdì: Giornata stabile e soleggiata. Al mattino estese gelate nelle conche e nelle vallate interne. Temperature vicino allo zero o anche sotto nella piana di Boiano. Rapido aumento delle temperature durante la mattinata in ragione dell’ampio soleggiamento. Pomeriggio soleggiato, serata stellata. Al calar del sole rapida diminuzione delle temperature sempre per via dei cieli completamente sereni. Temperature massime vicine ai 10 gradi a quote collinari nelle aree interne, anche 12 sulla costa. Venti assenti.

PREVISIONI METEO sabato: Giornata stabile e soleggiata. Durante la giornata passaggio di velature. Al mattino estese gelate nelle zone più interne e nelle vallate. Temperature minime vicino allo zero. Temperature miti di giorno. Pomeriggio soleggiato, serata stellata Temperature massime tra i 9 ed i 12 gradi. Venti assenti.

METEO domenica: Giornata stabile e soleggiata con il passaggio di nubi stratificate sul settore occidentale e addensamenti a tratti su quello orientale. Temperature senza variazioni di rilievo.