METEO IN MOLISE – Caldo intenso, settimana con anticiclone

REDAZIONE

Si apre oggi, una settimana caratterizzata da caldo intenso su tutta la penisola italiana. ovunque avremo condizioni di tempo anche decisamente stabile.

A cura di www.meteoinmolise.com

SI APRE UNA SETTIMANA DI CALDO INTENSO:la fase di picco della nuova ondata di caldo dovrebbe materializzarsi sull’Italia attorno alla metà della settimana prossima. Successivamente, la lingua bollente dovrebbe ritirarsi molto lentamente verso sud ed attorno alla fine del mese resta in piedi l’ipotesi di una relativa rinfrescata quantomeno sulle regioni settentrionali e parte del centro. Sta di fatto che la prossima settimana si prevede molto calda per tutti, ma senza raggiungere temperature record come è successo tra la fine di giugno e l’inizio di luglio.

PROSPETTIVE METEO DELLA SETTIMANA: fase sarà caratterizzata dall’influenza dell’alta pressione africana, con temperature che si manterranno decisamente superiori alla media, in particolar modo nel Nord del nostro Paese, le regioni centrali tirreniche e la Sardegna. Il settore adriatico, gran parte del Sud Italia, così anche una porzione della Sicilia, potrebbero essere interessati da correnti provenienti da nord-est, decisamente meno roventi, che seppur mantenendo la temperatura sopra la media, non dovrebbero attenuare l’ondata di calore.

PREVISIONI METEO IN MOLISE, SOLO SFIORATI DAL GRANDE CALDO

Lunedì:giornata prevalentemente soleggiata sia al mattino che nel pomeriggio. Da segnalare solo qualche addensamento di lieve entità nelle aree interne e a ridosso dei rilievi più elevati del settore occidentale della regione. Sulla costa, cielo sereno. Venti deboli di direzione variabile a regime di brezza lungo la costa. Temperature in ulteriore rialzo con punte di 31-33 gradi all’interno e di 29-31 sulla costa. Mare poco mosso o quasi.

Martedì:sereno o poco nuvoloso. Venti deboli di provenienza variabile. Temperatura stazionaria oltre la media del periodo. Mare quasi calmo ma con moto ondoso in temporaneo aumento nel pomeriggio.

Mercoledì:splendida e calda giornata sulla nostra regione con cielo sereno o poco nuvoloso. Venti deboli. Temperature in aumento con valori fino a 34 gradi nel venafrano e nelle aree di bassa collina. Mare quasi calmo.