METEO IN MOLISE – Brusco ritorno di aria fredda e qualche fiocco di neve

Il meteo gradevole e primaverile che ci ha accompagnato finora, sarà bruscamente interrotto da una discesa di aria particolarmente fredda. Essa causerà un notevole calo delle temperature e la comparsa della neve anche alle basse quote.

A cura di www.meteoinmolise.com

IL METEO, SITUAZIONE IN ITALIA – Il clima gradevole e primaverile degli ultimi giorni causato dalle umide correnti occidentali, lascerà presto spazio al ritorno dei venti freddi da Nord che in avvio della nuova settimana allontaneranno bruscamente l’attuale contesto primaverile. Ci saranno piogge e neve anche a bassa quota e la perturbazione avrà i suoi maggiori effetti sul lato orientale della Penisola.

METEO LUNEDI’ – A inizio giornata precipitazioni su Triveneto, Emilia Romagna che poi scivoleranno verso Umbria e medio adriatico con acquazzoni e qualche temporale in estensione entro sera-notte al Sud Italia e Nord Sicilia. Qualche fenomeno anche sulle centrali tirreniche, specie sul Lazio. Per il brusco cambio di temperature saranno possibili anche grandinate. Quota NEVE in rapido calo, anche sotto i 1000 metri sulla dorsale adriatica, fino a quote collinari tra Marche e Abruzzo. In altre zone d’Italia invece prevale il sole se si esclude qualche acquazzone sulla Toscana e fiocchi di neve sulle Alpi di confine. Temperature in sensibile diminuzione. Venti fino a forti da Maestrale e Tramontana con possibili mareggiate sui tratti esposti.

METEO MARTEDÌ – Residua instabilità al Sud e Sicilia con piogge e nevicate sui rilievi sopra i 600-700 m tra Molise, Puglia e Basilicata, Calabria. Bel tempo prevalente sul resto d’Italia. Temperature in ulteriore calo. Venti forti di Tramontana.

Ondata di freddo marzolina in dettaglio per il Molise

PREVISIONI lunedì: Al mattino nuvolosità soprattutto sulla provincia di Isernia. Nel corso della giornata nuvolosità in graduale aumento su tutta il territorio regionale. Le precipitazioni inizieranno dalla sera sul Molise centrale, localmente anche temporalesche; fiocchi oltre i 1300. Più asciutto su Isernino e Venafrano. Temperature di giorno su valori freschi, comprese tra i 12 gradi del capoluogo e i 5 gradi della montagna, valori in netto calo dalla serata dove in montagna si tornerà sottozero. Quota neve in calo durante la nottata fino a quote collinari. Venti forti da maestrale in tarda serata sulla costa.

PREVISIONI METEO martedì: Residua nuvolosità al primo mattino soprattutto su Frentani e Basso Molise, con qualche fenomeno residuo, nevoso oltre i 600 metri. Graduale miglioramento nel corso della giornata con esteso soleggiamento. Bel tempo in serata. Temperature 1- 2 gradi in alta collina al mattino, in ripresa durante il giorno. Freddo in montagna. Venti in attenuazione

IL METEO mercoledì: Bel tempo al mattino. Nel corso della giornata aumento della nuvolosità sui versanti occidentali. Al pomeriggio nuvolosità ancora presente su versante Matese e Isernino. Temperature stazionarie rispetto alla giornata precedente soprattutto nei valori massimi, su valori invernali. Vento in rotazione da ovest.