METEO IN MOLISE – Ancora una fase all’insegna del bel tempo

In un contesto dominato dall’alta pressione su buona parte del territorio europeo, non si registrano grandi variazioni di rilievo. Previsioni del tempo all’insegna del clima molto caldo.

A cura di www.meteoinmolise.com

FASE ATTUALE, PRIMI SEGNI DI INSTABILITÀ AL NORD: l’atmosfera sta perdendo un po’ della sua stabilità ed i primi seri temporali hanno già colpito alcune zone del Nord, dapprima i rilievi alpini ma anche alcune settori di pianura dal Piemonte alla Lombardia, sino all’Emilia occidentale, con fenomeni sovente di forte intensità, grandine grosse dimensioni e fortissimo vento.

FASE ATTUALE, TRA I TEMPORALI DEL NORD ED IL SOLE E CALDO DEL SUD: anche oggi, numerosi scrosci di pioggia e parecchi temporali colpiranno inizialmente i rilievi alpini ma in parte anche quelli appenninici, Col passare delle ore saranno coinvolte anche le pianure del Piemonte, della Lombardia, dell’Emilia e del Veneto. Difficile tracciare per le zone pianeggianti un “mappa” precisa delle zone a rischio in quanto i temporali avranno una distribuzione davvero irregolare ed imprevedibile. Sarà una calda giornata, con bel tempo altrove, con meteo afoso specie sui litorali tirrenici e al Sud, la Sardegna.

NUOVO RIALZO TERMICO NEL FINE SETTIMANA: anche se nulla di paragonabile alla canicola della settimana scorsa. Solo successivamente, la depressione presente sul Regno Unito potrebbe traslare verso levante apportando nuovi temporali al nord e aria più fresca, mentre il centro e il meridione resteranno sotto un caldo sole estivo.

Previsioni del tempo in Molise per le prossime 72h

Mercoledì: giornata con cielo sereno sia al mattino che nel pomeriggio. A ridosso dei rilievi, nelle prime ore del pomeriggio, non sono da escludere lievi ed isolati addensamenti. Ventilazione generalmente debole da nord. Mare poco mosso. Temperatura stazionaria su valori elevati, con punte di 34-35 gradi nelle zone interne.

Giovedì: soleggiato nella prima parte del giorno ovunque. Nel pomeriggio, possibili addensamenti con qualche breve scroscio di pioggia in altissimo Molise e nelle aree del Matese. Sereno o poco nuvoloso altrove. Venti deboli. Mare poco mosso. Temperatura in lieve calo ma ovunque ben al di sopra della media del periodo.

Venerdì: sulla falsa riga delle giornate precedenti, avremo tanto sole al mattino e qualche addensamento nuvoloso nel pomeriggio sui rilievi. Venti deboli. Lieve calo termico.

Consulta le previsioni del tempo per il TUO COMUNE CLICCANDO QUI,