METEO IN MOLISE – Ancora instabilità ma temperature in rialzo

Previsioni meteo per la parte centrale della settimana ancora con tanta instabilità specie sui monti e nelle aree interne. Tuttavia, farà più caldo su tutta la regione.

A cura di www.meteoinmolise.com

METEO ATTUALE: la circolazione generale su scala europea vedrà ancora una certa debolezza barica sull’Italia nonostante la pressione sia in aumento. Questo perché l’anticiclone delle Azzorre manterrà i suoi massimi in aperto Atlantico e sull’Europa centro settentrionale insisterà ancora una blanda area di saccatura. Il risultato sulla nostra penisola sarà tempo migliore ma non completamente stabile, nelle ore centrali infatti, stante il riscaldamento dell’aria e la pressione non troppo elevata, unitamente alla presenza in quota di correnti più fresche nord occidentali, sarà favorito lo sviluppo di numerosi temporali.

PREVISIONI METEO CON ROVESCI E TEMPORALI A TRATTI: Temporali che come al solito saranno più diffusi e probabili sulle zone montuose ma che localmente potranno scivolare anche verso i settori di pianura adiacenti. Insomma, un’Italia contenta a metà con i litorali che tireranno un respiro di sollievo ma con le pianure interne, le valli e i monti che rischieranno di vedere ancora fenomeni di una certa rilevanza. In compenso le temperature risulteranno miti.

EVOLUZIONE DEL TEMPO SGUARDO AL WEEKEND: nella parte centrale di questa settimana, pur in assenza di nuove perturbazioni organizzate, l’atmosfera sull’Italia rimarrà instabile con effetti comunque localizzati, per lo più in aree montuose, e concentrati nelle ore centrali del giorno. Vivremo anche una fase più calda con temperature diurne in risalita verso valori più vicini alla norma. Poi nell’ultima parte della settimana tendenza a un nuovo peggioramento. Sabato instabilità più diffusa anche in pianura al Nord e nelle zone interne del Centro e nuvole in aumento al Sud. Qui una perturbazione in risalita dal Nord Africa domenica porterà anche piogge o rovesci sparsi e un calo termico.

PREVISIONI METEO IN MOLISE

Mercoledì: giornata caratterizzata da clima piuttosto piacevole. Su tutta la regione, avremo una mattinata di tempo piuttosto buono seppur, specie nelle ore centrali del giorno, si farà sentire un pò di instabilità sul Molise occidentale (Volturno e Mainarde in primis) con qualche rovescio e/o temporale. Ventilazione debole sud-occidentale. Mare quasi calmo o poco mosso. Temperature in rialzo.

Giovedì: al mattino, poco nuvoloso. Nel pomeriggio, consueto aumento della copertura nuvolosa associata a rovesci e/o manifestazioni temporalesche specie su centro-ovest Molise ed alto Molise. Venti deboli. Mare poco mosso. Temperature in rialzo.

Venerdì: giornata con clima piuttosto piacevole. Al mattino tempo piuttosto buono; nel pomeriggio un pò di instabilità sul Molise occidentale con rovesci e/o temporali. Ventilazione debole sud-occidentale. Mare quasi calmo o poco mosso. Temperature in rialzo.