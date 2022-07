Meteo, in arrivo l’apice del caldo: Campobasso bollino rosso giovedì e venerdì

L’ondata di calore toccherà il picco nei prossimi giorni nella nostra regione

L’ondata di caldo sull’Italia raggiunge il picco tra mercoledì e giovedì, con 14 città da bollino rosso. Secondo il bollettino diffuso dal ministero della Salute, le città che già hanno il bollino rosso da mercoledì, e che lo manterranno anche per i due giorni successivi, sono Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Genova, Latina, Perugia, Rieti e Roma.

Il numero di città da bollino rosso salirà a 14 mercoledì, quando il caldo massimo arriverà anche a Campobasso, Frosinone, Milano, Torino e Viterbo. Venerdì, poi, l’allerta rossa si estenderà anche a Verona e Trieste.

Le ondate di calore, ricorda il ministero della Salute sul sito, si verificano quando si registrano temperature molto elevate per più giorni consecutivi, spesso associate a tassi elevati di umidità, forte irraggiamento solare e assenza di ventilazione. Queste condizioni climatiche, osserva il ministero, “possono rappresentare un rischio per la salute della popolazione”, in particolare per anziani, bimbi molto piccoli, donne in gravidanza e malati cronici.