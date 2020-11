Meteo, in arrivo il primo freddo in Molise: drastico calo delle temperature e neve in montagna

3b meteo 1° aggiornamento – Stiamo per assaporare la prima ondata di freddo dai connotati quasi invernali della stagione. Infatti una discesa di correnti fredde dalla Scandinavia, darà luogo alla formazione di un minimo depressionario tra il medio e basso tirreno nella giornata odierna con diffuse precipitazioni su tutto il Molise associato ad un sensibile calo termico e per cui anche la quota neve scenderà fin sugli 1200- 1100 metri m circa nella mattinata di Sabato.

Seguirà un rapido miglioramento ovunque dal pomeriggio, per un veloce rinforzo dell’alta pressione, la quale sembra che ci terrà compagnia anche per la prossima settimana. Ma seguiamone l’evoluzione passo passo.

Previsione per il pomeriggio sera di Venerdì 20

Al pomeriggio nubi su tutta la regione, con piogge soprattutto sulla provincia di Campobasso. Tendenza a rapida estensione dei fenomeni dappertutto, che da moderati via via potranno diventare anche forti sui versanti esposti a stau adriatico come sui monti Frentani e Matese. Ma le precipitazioni tra il pomeriggio e la notte potranno risultare abbondanti praticamente ovunque. Nevicate inizialmente oltre i 2000 m circa, in calo sui 1500 m nel tardo pomeriggio, fin sui 1200 m della notte sui rilievi dell’ Alto Molise e su Matese. Temperature in diminuzione, anche sensibile, venti moderati con dei rinforzi da grecale.

Previsioni meteo Sabato 21 novembre

Ancora piogge e nevicate, tra deboli e moderati sulle aree esposte a stau orientale, fin sugli 1100 m circa. Seguirà tempo migliore, dal primo pomeriggio. Temperature ancora in calo con valori sui -2°c ad 1500 metri di quota, per cui abbastanza freddo. 4 – 5 gradi a Campobasso. Venti forti a Termoli.