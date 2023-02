Meteo, in arrivo gelo e venti di burrasca: allerta della Protezione Civile

Una grossa ondata di venti intensi e gelidi è in arrivo sull’Italia dove nelle prossime ore è atteso un nuovo calo delle temperature ma soprattutto raffiche fino a burrasca forte su gran parte del Paese. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile, d’intesa con le regioni coinvolte, quindi ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse per vento forte e gelo in dodici regioni.

Come comunica la Protezione civile, infatti, questo scenario meteorologico porterà nella seconda parte della giornata di sabato un nuovo peggioramento del tempo su molti settori della Penisola, che si farà sentire ancora di più nella giornata di domenica.

Allerta meteo sabato per vento forte

Dal pomeriggio di domani, sabato 4 febbraio, si prevedono venti da forti a burrasca dai quadranti settentrionali sui settori appenninici di Umbria e Lazio, su Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria, con raffiche fino a burrasca forte su relativi settori appenninici e su quelli costieri adriatici e ionici, in estensione, dalle prime ore di domenica 5 febbraio, alla Sicilia, specie settori orientali e montuosi. Attese forti mareggiate lungo le coste esposte.