Meteo, in arrivo altra neve in Molise e temperature in picchiata

SITUAZIONE METEO NEVE: l’inverno è tornato. Le temperature si sono sensibilmente abbassate, in alcune zone sono tornate le gelate anche in pianura, sui monti invece non si scherza proprio con punte anche inferiori ai -10°C. La neve è caduta anche sulle coste e in pianura sul medio e parte del basso Adriatico, con fiocchi anche a Bari. E continuerà cosi ancora per alcune ore, come mostra la carta con la previsione delle nevicate per la giornata odierna.

Nevicate in arrivo in Molise

Previste ancora nevicate su tutto il Molise Centrale dal tardo pomeriggio. Più colpito il settore frentano , San Biase, Castelmauro, Ripabottoni.

Previsioni neve domani

Un ulteriore approfondimento di un vortice ciclonico sui mari meridionali genererà un forte peggioramento a partire dalle regioni Meridionali. Dalla sera di domani previsto un deciso peggioramento sul Molise con nevicate intense.