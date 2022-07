Meteo ‘impazzito’, dal fuoco alla pioggia: emergenze in basso Molise

Tre incendi diversi nella zona di Larino nella tarda mattinata e chiamate da Termoli per la pioggia e il vento nel primo pomeriggio.

Meteo impazzito in basso Molise dove nel giro di poche ore si è passati dall’emergenza incendi all’emergenza pioggia.

I roghi maggiori, tre in totale, si sono verificati nella zona del passaggio a livello, in quella dei silos e sulle piane di Larino e hanno tenuti impegnati i vigili del fuoco e gli uomini della Forestale. Nel pomeriggio invece sempre i vigili del fuoco sono stati impegnati in alcune telefonate e richieste di intervento per la pioggia che si è abbattuta in basso Molise