Meteo, il pericolo ora sono le gelate. Domani situazione in miglioramento sul Molise

Attese ancora nevicate in serata fino in collina

Un’irruzione di aria artica in queste ore sta attraversando l’Italia da nord a sud, responsabile di un calo termico, nevicate fino in collina e poi anche gelate!

Lo scenario meteorologico di queste ore infatti è praticamente invernale su molte zone del Centro-Sud.

La neve, accompagnata da un rombo di temporali, sta cadendo diffusa su molti tratti dell’Appennino centro-meridionale a quote davvero basse per il periodo, intorno ai 500-700 metri.

La neve ha poi fatto la sua comparsa anche a Campobasso nel corso della mattinata di lunedì 29 novembre.

Attenzione però alle prossime ore. Visto l’ulteriore calo delle temperature saranno possibili delle nevicate copiose durante la serata di lunedì 29, anche sotto forma di bufera sui rilievi di Marche, Abruzzo, Molise, Lazio, Sardegna, Campania, Calabria e Basilicata a partire dai 500 metri, ma localmente a quote anche più basse entro la prossima notte.

Gli accumuli saranno davvero notevoli sopra i 1000 metri, con più di 50-60 cm di neve fresca a fine evento.



Ma non è finita qui. Oltre al freddo e la neve, a fare notizia saranno freddo e il rischio di estese gelate, fino in pianura.

Da domani la situazione sul Molise sarà in miglioramento.